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Испанское антидопинговое агентство возобновило дело Дилана Озетковски

Форвард «Партизана» вновь под следствием Испанского антидопингового агентства.

В 2024 году в допинг-пробе Дилана Озетковски была обнаружена марихуана, за что он мог получить дисквалификацию на год. Тогда центровой был игроком «Уникахи». После многочисленных апелляций процесс был продлен и в конечном итоге отклонен.

«Дело о положительном тесте, проведенном в прошлом сезоне, истекло, и поэтому разбирательство было закрыто», – заявила «Уникаха» 5 июня во время плей-офф ACB.

Задержка, по-видимому, стала причиной повторного открытия дела.

В ответ на новость о возобновлении дела агент Озетковски Драган Янковски написал в соцсети, что американский игрок «никогда в прошлом не подвергался штрафам, санкциям или дисквалификациям со стороны какого-либо антидопингового агентства в мире, включая испанские».

Озетковски  присоединился к белградскому «Партизану» в конце июня, став первым приобретением клуба в это межсезонье.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
Дилан Озетковски
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