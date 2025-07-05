«Детройт» был проинформирован о расследовании в отношении Малика Бизли до открытия рынка свободных агентов

Малика Бизли подозревают в ставках на матчи НБА.

Перед началом переговоров со свободными агентами 30 июня НБА связалась с «Пистонс», чтобы сообщить им о предстоящем расследовании в отношении защитника Малика Бизли. Предполагалось, что «Детройт» подпишет новый контракт Бизли, который провел успешный сезон-2024/25.

Поскольку Бизли находился под следствием в связи с возможными махинациями на ставках, «Детройт» переключился на других игроков на рынке. «Пистонс» приобрели Кариса Леверта и Данкана Робинсона, а также сохранили Пола Рида.

Ранее сообщалось, что у Бизли множество долговых обязательств. Общая сумма по ним доходит до 8 миллионов долларов.