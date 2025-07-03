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Леброн Джеймс выразил соболезнования близким Диогу Жоты

Леброн Джеймс выразил соболезнования семье погибшего нападающего «Ливерпуля».

«Все мои молитвы обращены к его близким в это время! Пусть вас всех направляют и защищают! Ты никогда не будешь один, Жота!» – написал звездный форвард «Лейкерс» в соцсетях.

28-летний Жота и его 26-летний брат Андре погибли в результате ДТП в испанской провинции Замора. По информации СМИ, португальский футболист потерял управление из-за лопнувшей шины, после чего автомобиль съехал в кювет и загорелся.

40-летний Джеймс с 2011 года является одним из совладельцев английского футбольного клуба «Ливерпуль».

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Леброна Джеймса в соцсети X
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