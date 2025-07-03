Бен Маклемор признан виновным в изнасиловании 21-летней девушки

Бывшего игрока НБА признали виновным в изнасиловании.

Присяжные признали 32-летнего защитника Бена Маклемора виновным в изнасиловании и сексуальном насилии над 21-летней девушкой на домашней вечеринке в Лейк-Освего в октябре 2021 года.

Ранее Маклемор не признал свою вину по обвинениям в изнасиловании первой степени, незаконном половом проникновении первой степени и двух случаях сексуального насилия второй степени. Присяжные признали его виновным по 3 из 4 пунктов обвинений, включая изнасилование первой степени.

Маклемор провел в НБА девять сезонов, сыграв 556 матчей и набирая в среднем 9,0 очка за встречу. Защитник был выбран «Сакраменто» под седьмым номером на драфте 2013 года.

В сезоне-2024/25 Маклемор выступал в Турции за «Меркезефенди».