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«Уникальный набор навыков, потраченный впустую». Обозреватель «Майами» Айра Уиндерман предлагает обменять Бэма Адебайо

По мнению эксперта, «Майами» стоит рассмотреть возможность обмена Бэма Адебайо.

«Что сделало Адебайо одним из самых уникальных игроков за 37 сезонов «Хит», так это его способность играть в поддержке.

Бэм Адебайо в команде, претендующей на чемпионство – это зрелище, которое стоит увидеть. Бэм Адебайо во время годового перерыва или даже во время перестройки – это уникальный набор навыков, потраченный впустую», – пишет обозреватель The South Florida Sun-Sentinel.

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НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The South Florida Sun-Sentinel
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