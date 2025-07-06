Влад Голдин: «Это счастье – осознавать, что команда ценит тебя за то, кто ты есть, а не хочет переделывать с нуля»
Российский центровой «Хит» поделился эмоциями после подписания контракта.
Голдин подписал двусторонний контракт с «Майами». Игрок дебютировал в Летней лиге и набрал 7 очков и 3 подбора.
«Это доказывает, что вся работа, которую я вкладывал с детства и будучи студентом, была не зря. Сейчас столько эмоций, потому что я понимаю: я на правильном пути, и это невероятно вдохновляет.
Если честно, я спрашивал тренеров, чего они ждут от меня. Они ответили: «Будь собой. Не пытайся делать то, что не делал раньше». Это счастье – осознавать, что команда ценит тебя за то, кто ты есть, а не хочет переделывать с нуля», – рассказал Голдин.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Miami Herald
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