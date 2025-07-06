Влад Голдин: «Это счастье – осознавать, что команда ценит тебя за то, кто ты есть, а не хочет переделывать с нуля»

Российский центровой «Хит» поделился эмоциями после подписания контракта.

Голдин подписал двусторонний контракт с «Майами ». Игрок дебютировал в Летней лиге и набрал 7 очков и 3 подбора.

«Это доказывает, что вся работа, которую я вкладывал с детства и будучи студентом, была не зря. Сейчас столько эмоций, потому что я понимаю: я на правильном пути, и это невероятно вдохновляет.

Если честно, я спрашивал тренеров, чего они ждут от меня. Они ответили: «Будь собой. Не пытайся делать то, что не делал раньше». Это счастье – осознавать, что команда ценит тебя за то, кто ты есть, а не хочет переделывать с нуля», – рассказал Голдин .