Келел Уэйр: «Моя цель на Летнюю лигу – показать арсенал и то, насколько сильнее я стал после работы в тренажерке»

Келел Уэйр обозначил свой настрой на лето.

Имя баскетболиста упоминалось в обсуждении возможного обмена Кевина Дюрэнта, но «Хит» были твердо намерены сохранить 21-летнего центрового в своем составе.

«Это уверило меня в том, что клубу я нужен, они хотят посмотреть, как далеко я смогу зайти. Хочу показать им свой максимум.

Они видят потенциал, хочу отплатить им и доказать, что они не допустили ошибку.

Моя цель на межсезонье и Летнюю лигу – показать свой новый арсенал и то, насколько сильнее я стал после работы в тренажерке. Продемонстрировать доминирующую силу на площадке.

Пока не знаю конечную планку для набора массы. Мы ориентируемся на 113 килограммов. Остановимся на комфортном ощущении», – заявил Уэйр.

Центровой пришел в команду с весом порядка 104 килограммов и набрал 7 (до 111) за сезон.