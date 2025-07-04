  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Келел Уэйр: «Моя цель на Летнюю лигу – показать арсенал и то, насколько сильнее я стал после работы в тренажерке»
3

Келел Уэйр: «Моя цель на Летнюю лигу – показать арсенал и то, насколько сильнее я стал после работы в тренажерке»

Келел Уэйр обозначил свой настрой на лето.

Имя баскетболиста упоминалось в обсуждении возможного обмена Кевина Дюрэнта, но «Хит» были твердо намерены сохранить 21-летнего центрового в своем составе.

«Это уверило меня в том, что клубу я нужен, они хотят посмотреть, как далеко я смогу зайти. Хочу показать им свой максимум.

Они видят потенциал, хочу отплатить им и доказать, что они не допустили ошибку.

Моя цель на межсезонье и Летнюю лигу – показать свой новый арсенал и то, насколько сильнее я стал после работы в тренажерке. Продемонстрировать доминирующую силу на площадке.

Пока не знаю конечную планку для набора массы. Мы ориентируемся на 113 килограммов. Остановимся на комфортном ощущении», – заявил Уэйр.

Центровой пришел в команду с весом порядка 104 килограммов и набрал 7 (до 111) за сезон.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?3437 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Miami Herald
Летняя лига НБА
logoНБА
logoКелел Уэйр
logoМайами
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Шарунас Ясикявичюс: «Валанчюнас будет в Афинах через два часа»
9 минут назад
«Вашингтон» присоединился к списку претендентов на Джонатана Кумингу
217 минут назад
Егор Демин подписал контракт с «Бруклином»
439 минут назадФото
Тренер сборной U20 Роман Семернинов: «Егор Амосов – Лука Дончич на минималках, и я не преувеличиваю»
1сегодня, 14:15
Евгений Воронов продолжит выступление за МБА-МАИ в своем 24-м сезоне в чемпионате России
1сегодня, 13:59
Мо Вагнер подпишет с «Орландо» однолетнее соглашение на 5 миллионов долларов
4сегодня, 13:34
НБА прогнозирует относительно низкий рост потолка зарплат на сезон-2026/27 на 7% до 165 миллионов
1сегодня, 13:05
Брайан Уиндхорст: «Самое важное во всей НБА этим летом – это решение Луки Дончича»
26сегодня, 11:37
Брайан Уиндхорст: «Майк Браун возит с собой свой утюг и гладильную доску. На выездах их таскал Жорди Фернандес»
8сегодня, 11:28
Айзейя Хартенштайн: «Дэйгнолт перед матчами показывает видео с охотящимися животными»
7сегодня, 11:15
Ко всем новостям
Последние новости
Разыгрывающий Куинн Эллис официально присоединился к «Милану»
51 минуту назадФото
Бекки Хэммон о разгроме «Эйсес» «Индианой»: «Моя команда не хотела играть в регби, и ей надрали задницу»
сегодня, 14:51
«Самара» попрощалась с Глебом Голдыревым
сегодня, 13:52Фото
Александр Полинкевич присоединился к тренерскому штабу «Пари НН»
сегодня, 13:45
Арсений Корякин официально покинул МБА-МАИ и может оказаться в ЦСКА
сегодня, 13:25Фото
Владислав Одиноков перейдет из «Енисея» в «Химки»
сегодня, 13:14
Юки Кавамура будет играть за «Чикаго» в Летней лиге
7сегодня, 12:37
Кэм Томас не востребован на рынке
17сегодня, 12:15
Родриг Бобуа продлил контракт с «Анадолу Эфесом»
1сегодня, 11:56
Джабари Смит: «Сайлас – хороший тренер, но с нами он не мог управиться»
сегодня, 11:53