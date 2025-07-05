Летняя лига в Калифорнии. «Лейкерс» сыграют с «Голден Стэйт», «Сан-Антонио» – с «Майами»
Сегодня стартует Летняя лига НБА в Калифорнии.
«Лейкерс» встретятся с хозяевами турнира «Голден Стэйт», «Сан-Антонио» сыграет с «Майами».
Сан-Франциско, Калифорния
Сан-Антонио – Майами
5 июля. 23.30
6 июля. 1.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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