Летняя лига в Солт-Лейк-Сити. «Оклахома» встретится с «Мемфисом», «Юта» – с «Филадельфией»
Сегодня стартует Летняя лига НБА в Солт-Лейк-Сити.
«Оклахома» встретится с «Мемфисом», хозяин турнира «Юта» сразится с «Филадельфией».
Солт-Лейк-Сити, Юта
Оклахома – Мемфис
6 июля. 2.00
Юта – Филадельфия
6 июля. 4.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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