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Летняя лига в Солт-Лейк-Сити. «Оклахома» встретится с «Мемфисом», «Юта» – с «Филадельфией»

Сегодня стартует Летняя лига НБА в Солт-Лейк-Сити.

«Оклахома» встретится с «Мемфисом», хозяин турнира «Юта» сразится с «Филадельфией».

Летняя лига НБА

Солт-Лейк-Сити, Юта

Оклахома – Мемфис

6 июля. 2.00

Юта – Филадельфия

6 июля. 4.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Летняя лига НБА
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