Никола Топич набрал 14 очков в дебютном матче Летней лиги
Сербский разыгрывающий дебютировал в матче Летней лиги за «Тандер».
В игре против «Мемфиса» (80:92) Топич набрал 14 очков (4 из 7 с игры), 2 передачи и 2 перехвата.
Топич был выбран под 12-м пиком на драфте-2024, но пропустил первый сезон из-за разрыва крестообразных связок.
Топич – первый игрок в истории НБА, который стал чемпионом лиги, не проведя ни одного матча.
Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?4110 голосов
Нет
Да
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости