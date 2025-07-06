Никола Топич набрал 14 очков в дебютном матче Летней лиги

Сербский разыгрывающий дебютировал в матче Летней лиги за «Тандер».

В игре против «Мемфиса» (80:92) Топич набрал 14 очков (4 из 7 с игры), 2 передачи и 2 перехвата.

Топич был выбран под 12-м пиком на драфте-2024, но пропустил первый сезон из-за разрыва крестообразных связок.

Топич – первый игрок в истории НБА, который стал чемпионом лиги, не проведя ни одного матча.