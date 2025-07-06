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Джейлен Уэллс и Джи Джи Джексон набрали по 20 очков в матче Летней лиги против «Оклахомы»

«Гриззлис» обыграли «Тандер» – 92:80.

Уэллс отметился 20 очками (5 из 14 с игры, 3 из 8 из-за дуги, 7 из 7 с линии), 4 подборами, 3 передачами и 2 перехватами.

Джексон также набрал 20 очков, реализовав 8 из 15 бросков с игры и 3 из 8 из-за дуги.

В составе «Оклахомы» самым результативным стал Аджай Митчелл – 24 очка (10 из 18 с игры).

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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