Ви Джей Эджкомб набрал 28 очков и 10 подборов в дебютном матче Летней лиги
Новичок «Филадельфии» результативно провел первый матч.
3-й пик драфта-2025 вышел на игру против «Юты» в стартовом составе и за 30 минут на площадке набрал 28 очков, реализовав 13 из 27 бросков с игры, 1 из 7 трехочковых и 1 из 3 с линии. Защитник также собрал 10 подборов, отдал 4 передачи, совершил 1 перехват и 2 блок-шота.
В составе «Джаз» самым результативным стал форвард Кайл Филиповски – 22 очка (8 из 11 с игры) за 25 минут на паркете.
По итогам матча «Юта» оказалась сильнее – 93:89.
Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?4028 голосов
Нет
Да
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости