Ви Джей Эджкомб набрал 28 очков и 10 подборов в дебютном матче Летней лиги

Новичок «Филадельфии» результативно провел первый матч.

3-й пик драфта-2025 вышел на игру против «Юты» в стартовом составе и за 30 минут на площадке набрал 28 очков, реализовав 13 из 27 бросков с игры, 1 из 7 трехочковых и 1 из 3 с линии. Защитник также собрал 10 подборов, отдал 4 передачи, совершил 1 перехват и 2 блок-шота.

В составе «Джаз» самым результативным стал форвард Кайл Филиповски – 22 очка (8 из 11 с игры) за 25 минут на паркете.

По итогам матча «Юта» оказалась сильнее – 93:89.