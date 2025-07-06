Бронни Джеймс: «Чтобы выходить на площадку, я должен быть угрозой в обороне»

Бронни Джеймс рассказал, что принесет ему игровое время в НБА.

«Мне нельзя терять этот защитный драйв, который выведет меня на площадку, потому что будут парни, которые способны набирать по 15-20 очков за матч. Скорее всего, я не смогу стать таким парнем прямо сейчас.

Чтобы выходить на площадку, я должен быть угрозой в обороне», – сказал защитник «Лейкерс ».