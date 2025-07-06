Бронни Джеймс: «Чтобы выходить на площадку, я должен быть угрозой в обороне»
Бронни Джеймс рассказал, что принесет ему игровое время в НБА.
«Мне нельзя терять этот защитный драйв, который выведет меня на площадку, потому что будут парни, которые способны набирать по 15-20 очков за матч. Скорее всего, я не смогу стать таким парнем прямо сейчас.
Чтобы выходить на площадку, я должен быть угрозой в обороне», – сказал защитник «Лейкерс».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт MrBuckBuck в соцсети X
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