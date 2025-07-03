Бронни Джеймс о выступлении в Летней лиге: «В этом году куда больше предвкушения, чем волнения»
Бронни Джеймс рад участию в Летней лиге.
«В этом году куда больше предвкушения, чем волнения. Я полностью готов играть. Выйти на площадку и быть лучше, чем в прошлый раз.
У меня другой настрой, другой уровень готовности. Не так важно, какой будет моя роль в защите, нападении, поддержке новых партнеров. Просто рад сыграть», – заявил защитник.
В прошлом году Джеймс набирал 7 очков, 3,5 подбора, 1,5 передачи и 1 перехват в среднем в 6 матчах летних турниров, реализуя 32,7% бросков с игры и 13% из-за дуги.
Этим летом в Лас-Вегасе баскетболист встретится с Купером Флэггом в первом матче.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
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