Бронни Джеймс примет участие в Летней лиге НБА в Лас-Вегасе
Бронни Джеймс приедет в Лас-Вегас.
Защитник «Лейкерс» проведет минимум 2 матча в рамках основной Летней лиги НБА. В первой игре его ожидает встреча с 1-м номером драфта-2025 Купером Флэггом и «Мэверикс».
Бронни Джеймс отыграл 27 матчей за основной состав «Лейкерс» в первом сезоне в команде. На его счету 2,3 очка, 0,7 подбора и 0,8 передачи за 6,7 минуты в среднем на площадке. Джеймс реализовал 31,3% бросков с игры и 28,1% из-за дуги.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2896 голосов
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
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