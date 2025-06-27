Бронни Джеймс примет участие в Летней лиге НБА в Лас-Вегасе

Бронни Джеймс приедет в Лас-Вегас.

Защитник «Лейкерс» проведет минимум 2 матча в рамках основной Летней лиги НБА. В первой игре его ожидает встреча с 1-м номером драфта-2025 Купером Флэггом и «Мэверикс».

Бронни Джеймс отыграл 27 матчей за основной состав «Лейкерс» в первом сезоне в команде. На его счету 2,3 очка, 0,7 подбора и 0,8 передачи за 6,7 минуты в среднем на площадке. Джеймс реализовал 31,3% бросков с игры и 28,1% из-за дуги.