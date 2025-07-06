Бронни Джеймс: «Этим летом моя главная задача – быть в элитной физической форме»

Второгодка «Лейкерс» поделился планами на межсезонье.

«Быть в отличной форме – это моя главная цель. Возможно, поэтому я стал немного стройнее. Но я все еще вешу 98 килограммов. Так что я много бегаю, работаю над выносливостью. И слежу за питанием – ем здоровую пищу, веду себя как профессионал.

Это только мой второй год, так что я должен сосредоточиться на вещах, которые не понимал перед дебютным сезоном, чтобы стать лучше. Этим летом моя главная задача – быть в элитной физической форме. Об этом я говорил с тренерами», – рассказал Джеймс

В своем первом сезоне 20-летний баскетболист сыграл за «Лейкерс » 27 матчей (один в старте), в среднем набирая 2,3 очка за игру. В G-лиге его средний показатель составил 21,9 очка за 11 игр.