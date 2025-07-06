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Джо Пранти перейдет из тренерского штаба «Милуоки» в «Орландо»

Ассистент тренера «Бакс» присоединится к команде Джамала Мозли.

По информации инсайдера Марка Стейна, «Мэджик» договорились о заключении сотрудничества с Джо Пранти.

В последнее время Пранти работал ассистентом в «Бакс» – сначала под руководством Эдриана Гриффина, а затем Дока Риверса, временно возглавляя команду в переходный период.

В начале 2010-х Пранти и Мозли три года вместе работали ассистентами в «Кливленде».

Карьера Пранти тесно связана с Греггом Поповичем: в 1996–2005 годах он трижды выиграл чемпионат НБА в качестве ассистента «Сан-Антонио». 

С 2013 по 2017 год специалист возглавлял сборную Великобритании, дважды выведя ее на Евробаскет (2013, 2017).

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Марка Стейна
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