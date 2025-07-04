«Орландо» отозвал квалификационное предложение Мэку Макклангу, позволив ему выйти на рынок свободных агентов

Мэк Маккланг снова будет искать команду в НБА.

«Орландо », определившийся со своей задней линией, отозвал квалификационное предложение трехкратному чемпиону конкурса данков, позволив ему выйти на рынок свободных агентов. «Мэджик» вряд ли смогли бы найти игровое время для 26-летнего защитника (188 см).

В прошедшем сезоне баскетболист всего дважды появился в матчах НБА и не смог показать себя, уверенно выступая в лиге развития (23 + 5,4 передачи + 3,9 подбора).

У «Мэджик» остаются два свободных места на двусторонних контрактах.