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«Орландо» отозвал квалификационное предложение Мэку Макклангу, позволив ему выйти на рынок свободных агентов

Мэк Маккланг снова будет искать команду в НБА.

«Орландо», определившийся со своей задней линией, отозвал квалификационное предложение трехкратному чемпиону конкурса данков, позволив ему выйти на рынок свободных агентов. «Мэджик» вряд ли смогли бы найти игровое время для 26-летнего защитника (188 см).

В прошедшем сезоне баскетболист всего дважды появился в матчах НБА и не смог показать себя, уверенно выступая в лиге развития (23 + 5,4 передачи + 3,9 подбора).

У «Мэджик» остаются два свободных места на двусторонних контрактах.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джейсона Бида
Мэк Маккланг
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