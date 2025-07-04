«Орландо» отозвал квалификационное предложение Мэку Макклангу, позволив ему выйти на рынок свободных агентов
Мэк Маккланг снова будет искать команду в НБА.
«Орландо», определившийся со своей задней линией, отозвал квалификационное предложение трехкратному чемпиону конкурса данков, позволив ему выйти на рынок свободных агентов. «Мэджик» вряд ли смогли бы найти игровое время для 26-летнего защитника (188 см).
В прошедшем сезоне баскетболист всего дважды появился в матчах НБА и не смог показать себя, уверенно выступая в лиге развития (23 + 5,4 передачи + 3,9 подбора).
У «Мэджик» остаются два свободных места на двусторонних контрактах.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джейсона Бида
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