Год Шемгод перейдет из «Далласа» в тренерский штаб «Орландо»

Год Шемгод присоединится к команде Джамала Мозли.

Известный специалист по развитию игроков из «Далласа» перейдет в «Орландо». В новом клубе Шемгод получит роль ассистента главного тренера.

Мозли сотрудничал с Шемгодом, работая под руководством Рика Карлайла.

49-летний специалист работал в «Мэверикс» с 2016 года.