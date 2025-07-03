Год Шемгод перейдет из «Далласа» в тренерский штаб «Орландо»
Год Шемгод присоединится к команде Джамала Мозли.
Известный специалист по развитию игроков из «Далласа» перейдет в «Орландо». В новом клубе Шемгод получит роль ассистента главного тренера.
Мозли сотрудничал с Шемгодом, работая под руководством Рика Карлайла.
49-летний специалист работал в «Мэверикс» с 2016 года.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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