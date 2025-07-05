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Майк Браун и «Нью-Йорк» подписали четырехлетний контракт на 40 млн долларов

Стали известны условия контракта Майка Брауна в «Нью-Йорке».

По информации инсайдера SNY Яна Бегли, «Никс» подписали с новым главным тренером команды Майком Брауном четырехлетний контракт на 40 миллионов долларов.

Браун сменил Тома Тибодо, уволенного с поста главного тренера несмотря три года и 30 млн долларов, остававшиеся по контракту.

Прежний контракт Брауна с «Сакраменто» будет частично компенсирован. Браун был уволен из «Кингз» во время первого сезона после продления контракта на три года и 25,5 млн долларов.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Яна Бегли в соцсети X
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