Майк Браун и «Нью-Йорк» подписали четырехлетний контракт на 40 млн долларов
Стали известны условия контракта Майка Брауна в «Нью-Йорке».
По информации инсайдера SNY Яна Бегли, «Никс» подписали с новым главным тренером команды Майком Брауном четырехлетний контракт на 40 миллионов долларов.
Браун сменил Тома Тибодо, уволенного с поста главного тренера несмотря три года и 30 млн долларов, остававшиеся по контракту.
Прежний контракт Брауна с «Сакраменто» будет частично компенсирован. Браун был уволен из «Кингз» во время первого сезона после продления контракта на три года и 25,5 млн долларов.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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