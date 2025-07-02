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Майк Браун станет новым главным тренером «Нью-Йорка»

«Нью-Йорк» близок к назначению нового главного тренера.

Ожидается, что следующим главным тренером «Никс» станет Майк Браун, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Браун является двукратным обладателем награды «Лучший тренер года», а также четырехкратным чемпионом НБА в качестве ассистента в «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио».

55-летний специалист сменит Тома Тибодо, который был уволен с поста главного тренера «Нью-Йорка»  месяц назад. «Никс» запросили разрешение провести собеседования с пятью главными тренерами НБА, но получили отказы, после чего провели несколько раундов собеседований с несколькими доступными тренерами.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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