Майк Браун станет новым главным тренером «Нью-Йорка»
«Нью-Йорк» близок к назначению нового главного тренера.
Ожидается, что следующим главным тренером «Никс» станет Майк Браун, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
Браун является двукратным обладателем награды «Лучший тренер года», а также четырехкратным чемпионом НБА в качестве ассистента в «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио».
55-летний специалист сменит Тома Тибодо, который был уволен с поста главного тренера «Нью-Йорка» месяц назад. «Никс» запросили разрешение провести собеседования с пятью главными тренерами НБА, но получили отказы, после чего провели несколько раундов собеседований с несколькими доступными тренерами.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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