Майк Браун станет новым главным тренером «Нью-Йорка»

«Нью-Йорк» близок к назначению нового главного тренера.

Ожидается, что следующим главным тренером «Никс» станет Майк Браун , сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Браун является двукратным обладателем награды «Лучший тренер года», а также четырехкратным чемпионом НБА в качестве ассистента в «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио».

55-летний специалист сменит Тома Тибодо, который был уволен с поста главного тренера «Нью-Йорка » месяц назад. «Никс» запросили разрешение провести собеседования с пятью главными тренерами НБА , но получили отказы, после чего провели несколько раундов собеседований с несколькими доступными тренерами.