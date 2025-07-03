Майку Брауну будет предоставлена полная свобода в формировании тренерского штаба, «Никс» не настаивают на сохранении ассистентов Тома Тибодо

Майк Браун будет контролировать состав своего штаба.

«Нью-Йорк» не ставит перед своим будущим главным тренером задач по сохранению кого-либо из ассистентов Тома Тибодо. Список включает в себя отца Джейлена Брансона Рика и Мориса Чикса.

Своей ключевой целью Браун ставит приглашение Джеймса Боррего на роль первого помощника.