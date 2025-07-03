Майку Брауну будет предоставлена полная свобода в формировании тренерского штаба, «Никс» не настаивают на сохранении ассистентов Тома Тибодо
Майк Браун будет контролировать состав своего штаба.
«Нью-Йорк» не ставит перед своим будущим главным тренером задач по сохранению кого-либо из ассистентов Тома Тибодо. Список включает в себя отца Джейлена Брансона Рика и Мориса Чикса.
Своей ключевой целью Браун ставит приглашение Джеймса Боррего на роль первого помощника.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: SNY
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