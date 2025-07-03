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Майку Брауну будет предоставлена полная свобода в формировании тренерского штаба, «Никс» не настаивают на сохранении ассистентов Тома Тибодо

Майк Браун будет контролировать состав своего штаба.

«Нью-Йорк» не ставит перед своим будущим главным тренером задач по сохранению кого-либо из ассистентов Тома Тибодо. Список включает в себя отца Джейлена Брансона Рика и Мориса Чикса.

Своей ключевой целью Браун ставит приглашение Джеймса Боррего на роль первого помощника.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?2602 голоса
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: SNY
Джеймс Боррего
Морис Чикс
logoНью-Йорк
logoНБА
logoДжейлен Брансон
logoМайк Браун
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