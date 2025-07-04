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Брайан Уиндхорст: «Майк Браун возит с собой свой утюг и гладильную доску. На выездах их таскал Жорди Фернандес»

Инсайдер ESPN рассказал об отношениях двух нью-йоркских тренеров.

«Вот что нужно знать о Майке Брауне… Не знаю, делает ли он так до сих пор, но это помогает понять его немного лучше: годами он возил с собой в поездки собственный утюг. У него была такая фишка: он даже гладильную доску брал, потому что у него была какая-то особенная доска. И он точно упаковывал свой любимый утюг.

А человеком, который отвечал за переноску этого утюга, был Жорди Фернандес. Жорди Фернандес был самым младшим членом штаба «Кэвальерс» – только приехал из Испании, искал возможности закрепиться в НБА. Не знаю, как официально называлась его должность, но, по сути, он был «мальчиком на побегушках» у Майка Брауна. Ну, он помогал на тренировках – занимался кое-какой тренерской работой – но также был и в роли «подай-принеси» для Майка. И он отвечал за переноску утюга. 

У Майка был такой ритуал: перед каждой игрой, дома и на выезде, в тренерском офисе устанавливали гладильную доску, и он сам гладил свою рубашку. Он хотел делать это лично. Для него это было что-то вроде дзен-практики – ритуал, чтобы очистить разум перед выходом на игру», – рассказал Уиндхорст.

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: NBA on ESPN
logoБруклин
logoМайк Браун
logoНБА
Брайан Уиндхорст
Жорди Фернандес
logoНью-Йорк
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