Майк Браун согласился с условиями контракта с «Никс», подписание состоится в начале следующей недели

«Нью-Йорк» завершает подписание Майка Брауна.

Стороны обговорили условия контракта. По сообщению The Athletic, Браун дал устное согласие и подпишет соглашение в начале следующей недели.

55-летний специалист заменит Тома Тибодо, уволенного после выхода в финал конференции. Брауну предстоит улучшить его результат в конференции, ослабленной травмами ведущих игроков.