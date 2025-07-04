Майк Браун согласился с условиями контракта с «Никс», подписание состоится в начале следующей недели
«Нью-Йорк» завершает подписание Майка Брауна.
Стороны обговорили условия контракта. По сообщению The Athletic, Браун дал устное согласие и подпишет соглашение в начале следующей недели.
55-летний специалист заменит Тома Тибодо, уволенного после выхода в финал конференции. Брауну предстоит улучшить его результат в конференции, ослабленной травмами ведущих игроков.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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