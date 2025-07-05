«Виртус» отправил Андрейса Гражулиса в «Тюрк Телеком» в аренду
Андрейс Гражулис проведет следующий сезон в Турции.
Итальянский «Виртус» объявил, что отправляет латвийского тяжелого форварда (31 год, 202 см) в турецкий «Тюрк Телеком» в аренду.
Гражулис завершал минувший сезон «Ховентуде», набирая 6,0 очка и 4,0 подбора в среднем за матч в чемпионате ACB.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Виртуса»
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