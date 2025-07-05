«Виртус» отправил Андрейса Гражулиса в «Тюрк Телеком» в аренду

Андрейс Гражулис проведет следующий сезон в Турции.

Итальянский «Виртус » объявил, что отправляет латвийского тяжелого форварда (31 год, 202 см) в турецкий «Тюрк Телеком » в аренду.

Гражулис завершал минувший сезон «Ховентуде», набирая 6,0 очка и 4,0 подбора в среднем за матч в чемпионате ACB.