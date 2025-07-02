Центровой Анте Жижич покинул «Виртус» и перейдет в «Бешикташ»
Анте Жижич завершил выступление за «Виртус».
28-летний хорватский центровой (211 см) набирал 8 очков и 3,8 подбора за 16,5 минуты в среднем в прошедшем розыгрыше Евролиги.
Сезон-2024/25 стал для Жижича вторым в «Виртусе». Баскетболист, скорее всего, вернется в Турцию, где недавно выступал за «Анадолу Эфес», и присоединится к «Бешикташу».
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportando
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