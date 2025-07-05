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Ален Смаилагич ведет переговоры с «Виртусом»

Ален Смаилагич может перейти из «Жальгириса» в «Виртус».

Сербский тяжелый форвард намерен покинуть «Жальгирис» и ведет активные переговоры с итальянским «Виртусом», сообщает BasketNews.

«Виртус» работает над выкупом 24-летнего игрока, у которого оставался один год по контракту с литовским клубом. «Жальгирис», в свою очередь, как ожидается, заменит Смаилагича на Азуоласа Тубелиса.

В сезоне Евролиги-2024/25 Смаилагич в среднем набирал 8,1 очка, делал 2,9 подбора за 15 минут за матч при 68% двухочковых и 35% из-за дуги.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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