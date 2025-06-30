Торнике Шенгелия официально покинул «Виртус»
Форвард завершил сотрудничество с итальянским клубом.
«Виртус» объявил, что Торнике Шенгелия (33 года, 206 см) официально завершил выступления за клуб.
По информации Mundo Deportivo, грузинский баскетболист собирается присоединиться к «Барселоне».
В прошлом сезоне Евролиги в составе «Виртуса» Шенгелия в среднем набирал 15,6 очка, 5 подборов, 2,7 передачи. В клубе из Болоньи он провел последние три года.
Две недели назад «Виртус» завоевал титул чемпиона Италии-2025, а Шенгелия был признан MVP финальной серии.
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
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