Торнике Шенгелия официально покинул «Виртус»

Форвард завершил сотрудничество с итальянским клубом.

«Виртус» объявил, что Торнике Шенгелия (33 года, 206 см) официально завершил выступления за клуб.

По информации Mundo Deportivo, грузинский баскетболист собирается присоединиться к «Барселоне».

В прошлом сезоне Евролиги в составе «Виртуса » Шенгелия в среднем набирал 15,6 очка, 5 подборов, 2,7 передачи. В клубе из Болоньи он провел последние три года.

Две недели назад «Виртус» завоевал титул чемпиона Италии-2025, а Шенгелия был признан MVP финальной серии.