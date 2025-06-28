Джонатан Мотли может перейти из «Хапоэля Тель-Авив» в «Виртус»
Джонатан Мотли может продолжить карьеру в «Виртусе».
По данным издания Israel Hayom, Мотли может покинуть «Хапоэль Тель-Авив» этим летом, поскольку итальянский «Виртус» выразил серьезную заинтересованность в подписании контракта с американским тяжелым форвардом.
Ожидалось, что Мотли останется в «Хапоэле» перед следующим сезоном Евролиги. Однако недавние события за пределами площадки поставили под сомнение его будущее в клубе. Сообщается, что инцидент с участием местной полиции в конце прошлого сезона осложнил положение американца в Тель-Авиве.
Стороны приостановили переговоры о продлении контракта на неопределенный срок.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?5158 голосов
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Israel Hayom
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости