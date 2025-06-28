Джонатан Мотли может перейти из «Хапоэля Тель-Авив» в «Виртус»

Джонатан Мотли может продолжить карьеру в «Виртусе».

По данным издания Israel Hayom, Мотли может покинуть «Хапоэль Тель-Авив » этим летом, поскольку итальянский «Виртус » выразил серьезную заинтересованность в подписании контракта с американским тяжелым форвардом.

Ожидалось, что Мотли останется в «Хапоэле» перед следующим сезоном Евролиги . Однако недавние события за пределами площадки поставили под сомнение его будущее в клубе. Сообщается, что инцидент с участием местной полиции в конце прошлого сезона осложнил положение американца в Тель-Авиве.

Стороны приостановили переговоры о продлении контракта на неопределенный срок.