Йонас Валанчюнас сегодня вечером прибудет в Грецию для медосмотра

Литовский центровой направляется в Афины.

Как сообщает Eurohoops со ссылкой на SDNA, Йонас Валанчюнас должен прилететь в Грецию, чтобы пройти медицинское обследование и продолжить переговоры с «Панатинаикосом ».

33-летний центровой рассматривает предложение от «Пао» на сумму 12 миллионов евро за трехлетний контракт и, судя по всему, близок к соглашению.

«Денвер » и «Сакраменто » достигли договоренности об обмене Валанчюнаса в «Наггетс», но сделка не может быть официально зарегистрирована до 6 июля. Для «Кингс» крайне важно, чтобы обмен состоялся из-за соображений, связанных с зарплатной ведомостью.

В случае перехода в греческий клуб центровому придется отказаться от 10,4 миллиона долларов, положенных ему за сезон-2025/26.