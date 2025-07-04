17

Йонас Валанчюнас сегодня вечером прибудет в Грецию для медосмотра

Литовский центровой направляется в Афины.

Как сообщает Eurohoops со ссылкой на SDNA, Йонас Валанчюнас должен прилететь в Грецию, чтобы пройти медицинское обследование и продолжить переговоры с «Панатинаикосом».

33-летний центровой рассматривает предложение от «Пао» на сумму 12 миллионов евро за трехлетний контракт и, судя по всему, близок к соглашению.

«Денвер» и «Сакраменто» достигли договоренности об обмене Валанчюнаса в «Наггетс», но сделка не может быть официально зарегистрирована до 6 июля. Для «Кингс» крайне важно, чтобы обмен состоялся из-за соображений, связанных с зарплатной ведомостью.

В случае перехода в греческий клуб центровому придется отказаться от 10,4 миллиона долларов, положенных ему за сезон-2025/26.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?3385 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
logoЙонас Валанчюнас
logoПанатинаикос
logoДенвер
logoНБА
logoСакраменто
logoTurkish Airlines EuroLeague
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Литва объявила расширенный состав на Евробаскет-2025 без Домантаса Сабониса и Матаса Бузелиса
1сегодня, 09:29
Обмен Дарио Шарича на Йонаса Валанчюнаса состоится, «Денвер» уговаривает литовца остаться в НБА
24сегодня, 04:35
Йонас Валанчюнас близок к переходу в «Панатинаикос»
35вчера, 20:23
Главные новости
Брайан Уиндхорст: «Самое важное во всей НБА этим летом – это решение Луки Дончича»
11сегодня, 11:37
Брайан Уиндхорст: «Майк Браун возит с собой свой утюг и гладильную доску. На выездах их таскал Жорди Фернандес»
7сегодня, 11:28
Айзейя Хартенштайн: «Дэйгнолт перед матчами показывает видео с охотящимися животными»
5сегодня, 11:15
«Голден Стэйт» рассчитывает получить за Джонатана Кумингу перспективного молодого игрока и пик первого раунда
11сегодня, 10:45
Пол Пирс: «Я был лучшим чистым бомбардиром в истории НБА»
20сегодня, 10:25
Литва объявила расширенный состав на Евробаскет-2025 без Домантаса Сабониса и Матаса Бузелиса
1сегодня, 09:29
Влатко Чанчар подтвердил переход из «Денвера» в «Милан»
сегодня, 08:52
Агент Ривза: «Остин в восторге от возможности выходить на площадку вместе с Лукой – как сейчас, так и в будущем»
3сегодня, 08:29
Исмаэль Бако перейдет из УНИКСа в «Париж» (BasketNews)
2сегодня, 08:14
Эл Хорфорд, вероятнее всего, присоединится к «Голден Стэйт»
21сегодня, 07:56
Ко всем новостям
Последние новости
Юки Кавамура будет играть за «Чикаго» в Летней лиге
117 минут назад
Кэм Томас не востребован на рынке
539 минут назад
Родриг Бобуа продлил контракт с «Анадолу Эфесом»
58 минут назад
Джабари Смит: «Сайлас – хороший тренер, но с нами он не мог управиться»
сегодня, 11:53
Де’Энтони Мелтон, скорее всего, продолжит карьеру в «Лейкерс»
2сегодня, 11:46
Бывший генменеджер «Далласа» Донни Нельсон назначен специальным советником сборной Словении
1сегодня, 11:34
«Филадельфия» подпишет двустороннее соглашение с Джабари Уокером
сегодня, 07:39
«Новый Орлеан» заключил двусторонний контракт с новичком года G-лиги Треем Александером
1сегодня, 07:22
«Денвер» сохранит Спенсера Джонса
сегодня, 06:53
Джексон Хэйс получит право вето на обмен по новому соглашению с «Лейкерс»
16сегодня, 05:33