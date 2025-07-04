Йонас Валанчюнас сегодня вечером прибудет в Грецию для медосмотра
Литовский центровой направляется в Афины.
Как сообщает Eurohoops со ссылкой на SDNA, Йонас Валанчюнас должен прилететь в Грецию, чтобы пройти медицинское обследование и продолжить переговоры с «Панатинаикосом».
33-летний центровой рассматривает предложение от «Пао» на сумму 12 миллионов евро за трехлетний контракт и, судя по всему, близок к соглашению.
«Денвер» и «Сакраменто» достигли договоренности об обмене Валанчюнаса в «Наггетс», но сделка не может быть официально зарегистрирована до 6 июля. Для «Кингс» крайне важно, чтобы обмен состоялся из-за соображений, связанных с зарплатной ведомостью.
В случае перехода в греческий клуб центровому придется отказаться от 10,4 миллиона долларов, положенных ему за сезон-2025/26.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
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