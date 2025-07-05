«Тенерифе» продлил контракт Аарона Доорнекампа на один сезон

Аарон Доорнекамп остался в «Тенерифе» еще на один сезон.

Испанский клуб официально продлил контракт с опытным форвардом Аароном Доорнекампом на предстоящий сезон. Канадскому игроку, который играет за «Тенерифе » с 2020 года, в декабре исполнится 40 лет.

В прошлом сезоне Доорнекамп набирал 5,4 очка и делал 4,1 подбора в среднем за матч в Лиге чемпионов. «Тенерифе» вышел в «Финал четырех» четвертый сезон подряд.