«Тенерифе» продлил контракт Аарона Доорнекампа на один сезон
Аарон Доорнекамп остался в «Тенерифе» еще на один сезон.
Испанский клуб официально продлил контракт с опытным форвардом Аароном Доорнекампом на предстоящий сезон. Канадскому игроку, который играет за «Тенерифе» с 2020 года, в декабре исполнится 40 лет.
В прошлом сезоне Доорнекамп набирал 5,4 очка и делал 4,1 подбора в среднем за матч в Лиге чемпионов. «Тенерифе» вышел в «Финал четырех» четвертый сезон подряд.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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