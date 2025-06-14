ACB. 1/2 финала. «Валенсия» сыграет с «Тенерифе» в 3-м матче серии
Сегодня, 14 июня, в рамках чемпионата Испании пройдет один полуфинальный матч.
«Тенерифе» на домашней арене постарается продлить серию с «Валенсией».
АСВ
Плей-офф
1/2 финала (до 3 побед)
Третий матч
«Валенсия» ведет в серии – 2-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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