ACB. 1/2 финала. «Валенсия» сыграет с «Тенерифе» в 3-м матче серии

Сегодня, 14 июня, в рамках чемпионата Испании пройдет один полуфинальный матч.

«Тенерифе » на домашней арене постарается продлить серию с «Валенсией». АСВ Плей-офф 1/2 финала (до 3 побед) Третий матч «Валенсия » ведет в серии – 2-0. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.