Гиорги Шермадини останется в «Тенерифе» до 2027 года

«Тенерифе» продлил контракт Гиорги Шермадини.

36-летний грузинский центровой (216 см) останется в клубе до 2027 года.

Шермадини набирал 11,9 очка, 4,6 подбора и 1,1 передачи за 21,1 минуты в среднем в прошедшем розыгрыше чемпионата Испании. Его клуб провел очень успешный сезон, дойдя до полуфинала после 3-го места в «регулярке» с результатом 25-9.

«Моя семья очень счастлива на острове, хочу помочь команде достичь еще большего успеха», – поделился центровой.