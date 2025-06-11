ACB. 1/2 финала. «Валенсия» повела 1-0 в серии с «Тенерифе»
Сегодня, 10 июня, в рамках чемпионата Испании прошел один полуфинальный матч.
«Валенсия» обыграла «Тенерифе» в первом матче серии (83:65, 1-0).
АСВ
1/2 финала (до 3 побед)
Первый матч
«Валенсия» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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