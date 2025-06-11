ACB. 1/2 финала. «Валенсия» повела 1-0 в серии с «Тенерифе»

Сегодня, 10 июня, в рамках чемпионата Испании прошел один полуфинальный матч.

«Валенсия » обыграла «Тенерифе » в первом матче серии (83:65, 1-0). АСВ 1/2 финала (до 3 побед) Первый матч «Валенсия» ведет в серии – 1-0. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.