ACB. 1/2 финала. «Валенсия» проведет 2-й матч с «Тенерифе»

Сегодня, 12 июня, в рамках чемпионата Испании пройдет один полуфинальный матч.

«Валенсия » проведет второй домашний матч против «Тенерифе ». АСВ 1/2 финала (до 3 побед) Второй матч «Валенсия» ведет в серии – 1-0. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.