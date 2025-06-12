ACB. 1/2 финала. «Валенсия» проведет 2-й матч с «Тенерифе»
Сегодня, 12 июня, в рамках чемпионата Испании пройдет один полуфинальный матч.
«Валенсия» проведет второй домашний матч против «Тенерифе».
АСВ
1/2 финала (до 3 побед)
Второй матч
«Валенсия» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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