«Партизан» подписал Дилана Озетковски
Немецкий форвард будет выступать за клуб из Сербии.
«Партизан» официально объявил о подписании контракта с форвардом Диланом Озетковски (28 лет, 206 см). Соглашение рассчитано на один год.
Озетковски провел прошедший сезон в составе «Уникахи». В чемпионате Испании баскетболист показывал следующую статистику: 10,8 очка (54,1% двухочковых, 34,5% трехочковых), 3,8 подбора и 1 передача в среднем за 20 минут.
У него уже есть опыт выступлений в Евролиге: в сезоне-2021/22 Озетковски играл за «Виллербан».
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
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