«Партизан» подписал Дилана Озетковски

Немецкий форвард будет выступать за клуб из Сербии.

«Партизан » официально объявил о подписании контракта с форвардом Диланом Озетковски (28 лет, 206 см). Соглашение рассчитано на один год.

Озетковски провел прошедший сезон в составе «Уникахи». В чемпионате Испании баскетболист показывал следующую статистику: 10,8 очка (54,1% двухочковых, 34,5% трехочковых), 3,8 подбора и 1 передача в среднем за 20 минут.

У него уже есть опыт выступлений в Евролиге : в сезоне-2021/22 Озетковски играл за «Виллербан».