Серж Ибака и Дилан Озетковски сцепились после борьбы за подбор
Серж Ибака и Дилан Озетковски вступили в стычку.
Эпизод произошел во время матча 10-го раунда АСВ между «Уникахой» и «Реалом» (77:90). Баскетболисты вели борьбу за подбор и сцепились друг с другом.
Оказавшийся рядом Марио Хезоня, а затем судьи и остальные игроки разняли двух бигменов.
Арбитры после просмотра повтора приняли решение об удалении Ибаки, но не увидели провокации со стороны Озетковски. Вместе с игроком «Реала» были удалены выбежавшие на площадку со скамейки представители хозяев Мелвин Эджим и Тайсон Перес.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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