Серж Ибака и Дилан Озетковски сцепились после борьбы за подбор

Серж Ибака и Дилан Озетковски вступили в стычку.

Эпизод произошел во время матча 10-го раунда АСВ между «Уникахой» и «Реалом » (77:90). Баскетболисты вели борьбу за подбор и сцепились друг с другом.

Оказавшийся рядом Марио Хезоня, а затем судьи и остальные игроки разняли двух бигменов.

Арбитры после просмотра повтора приняли решение об удалении Ибаки , но не увидели провокации со стороны Озетковски. Вместе с игроком «Реала» были удалены выбежавшие на площадку со скамейки представители хозяев Мелвин Эджим и Тайсон Перес .