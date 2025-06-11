Дилан Озетковски, скорее всего, заменит Балшу Копривицу в передней линии «Партизана»

«Партизан» сменит центрового.

Балша Копривица провел 4 сезона в клубе и набирал 3,4 очка и 2,4 подбора за 8 минут в среднем в Евролиге в этом розыгрыше турнира.

25-летний серб продолжит карьеру в «Бахчешехире ».

Ожидается, что в «Партизан » перейдет из «Уникахи» 28-летний Дилан Озетковски. На его счету 10,8 очка, 3,8 подбора и 1 передача за 19,7 минуты в среднем в чемпионате Испании.