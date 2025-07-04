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«Локомотив-Кубань» подписал центрового Илью Попова на 2 сезона

Илья Попов присоединился к «Локо».

30-летний центровой (208 см) подписал контракт на 2 года.

Попов начал прошлый сезон в «Самаре», но перебрался в «Уралмаш» по ходу чемпионата и набирал 8,4 очка, 3,7 подбора и 1 передачу за 16,5 минуты в среднем в 15 матчах. Центровой помог команде из Екатеринбурга выиграть Кубок России.

Попов принял участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Локомотива-Кубань»
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