Макар Коновалов присоединился к «Локомотиву-Кубань»

Разыгрывающий пополнил состав краснодарского клуба.

«Локомотив-Кубань » объявил о заключении 3-летнего соглашения с Макаром Коноваловым (24 года, 187 см).

На протяжении последних трех сезонов Коновалов играл за МБА-МАИ и вместе с командой стал двукратным бронзовым призером Кубка России. В 2025 году баскетболист впервые стал участником Матча всех звезд Единой лиги ВТБ.

В прошедшем сезоне защитник принял участие в 42 матчах (41 – в старте), набирая в среднем 10 очков и 5,1 передачи за 25 минут в игре.