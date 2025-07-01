Макар Коновалов присоединился к «Локомотиву-Кубань»
Разыгрывающий пополнил состав краснодарского клуба.
«Локомотив-Кубань» объявил о заключении 3-летнего соглашения с Макаром Коноваловым (24 года, 187 см).
На протяжении последних трех сезонов Коновалов играл за МБА-МАИ и вместе с командой стал двукратным бронзовым призером Кубка России. В 2025 году баскетболист впервые стал участником Матча всех звезд Единой лиги ВТБ.
В прошедшем сезоне защитник принял участие в 42 матчах (41 – в старте), набирая в среднем 10 очков и 5,1 передачи за 25 минут в игре.
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Локомотива-Кубань»
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