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Деандре Эйтон считает Луку Дончича лучшим разыгрывающим в НБА

Центровой надеется создать с защитником мощную связку.

Как сообщает инсайдер Майкл Скотто из HoopsHype, у Эйтона было несколько вариантов после выкупа контракта, включая «Индиану», «Нью-Йорк», «Денвер», «Кливленд» и «Милуоки» (до того, как они договорились о сделке с Майлзом Тернером).

В итоге Эйтон решил, что «Лейкерс» – лучший вариант с точки зрения баскетбола, дающий ему возможность объединиться с Лукой Дончичем, который одного возраста с ним и, по мнению Эйтона, является лучшим распасовщиком в НБА.

Имея успешный опыт игры с такими разыгрывающими, как Крис Пол и Рики Рубио в «Финиксе», Эйтон надеется воссоздать такую же химию с Дончичем.

Когда представители других команд связывались с руководством «Блэйзерс» для получения информации об Эйтоне, отзывы были исключительно положительными: он был важной частью локального сообщества в Портленде и организовывал множество мероприятий для сплочения команды в течение сезона.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: HoopsHype
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