«До чего же вам нечем заняться». Леброн Джеймс отреагировал на слухи из-за своего появления в тренировочном комплексе «Кавальерс»

Леброн Джеймс потренировался в комплексе «Кавальерс».

Его визит вызвал бурную реакцию в соцсетях на фоне слухов о возможном переходе.

«Тренируюсь здесь каждое лето с момента постройки. Живу в Кливленде и тренируюсь. Черт побери, до чего же вам нечем заняться. Возьмите еды и насладитесь праздником!» – отмахнулся звездный форвард «Лейкерс ».