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«До чего же вам нечем заняться». Леброн Джеймс отреагировал на слухи из-за своего появления в тренировочном комплексе «Кавальерс»

Леброн Джеймс потренировался в комплексе «Кавальерс».

Его визит вызвал бурную реакцию в соцсетях на фоне слухов о возможном переходе.

«Тренируюсь здесь каждое лето с момента постройки. Живу в Кливленде и тренируюсь. Черт побери, до чего же вам нечем заняться. Возьмите еды и насладитесь праздником!» – отмахнулся звездный форвард «Лейкерс».

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?3579 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Леброна Джеймса
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