«До чего же вам нечем заняться». Леброн Джеймс отреагировал на слухи из-за своего появления в тренировочном комплексе «Кавальерс»
Леброн Джеймс потренировался в комплексе «Кавальерс».
Его визит вызвал бурную реакцию в соцсетях на фоне слухов о возможном переходе.
«Тренируюсь здесь каждое лето с момента постройки. Живу в Кливленде и тренируюсь. Черт побери, до чего же вам нечем заняться. Возьмите еды и насладитесь праздником!» – отмахнулся звездный форвард «Лейкерс».
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Леброна Джеймса
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