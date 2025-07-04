Тим Бонтемпс: «Лейкерс» в лучшем случае остаются на прежнем уровне, возможно, чуть хуже»

Тим Бонтемпс пока пессимистично оценивает действия «Лейкерс».

Обозреватель ESPN рассматривает шансы команды на фоне динамики конференции.

«Если «Лейкерс » хотят далеко зайти в плей-офф, у них впереди еще много работы. Один из лучших друзей Луки Дончича Дориан Финни-Смит ушел к прямому конкуренту. Это не лучший знак.

Приход Деандре Эйтона, вероятно 2-го лучшего центрового на рынке этим летом, им поможет, хоть и есть вопросы к этому подписанию. Но у них по-прежнему дыры в защите на периметре и мало «шутеров».

«Хьюстон » стал лучше, «Денвер » добавил глубины составу, «Клипперс » усилились, «Голден Стэйт », вероятно, станет лучше. Многие команды движутся вперед, а «Лейкерс» в лучшем случае остаются на прежнем уровне, возможно, чуть хуже», – рассудил Бонтемпс.