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Брайан Уиндхорст: «Самое важное во всей НБА этим летом – это решение Луки Дончича»

Инсайдер ESPN объяснил, за чем надо следить этим летом.

«Я бы даже сказал, что самое важное во всей НБА этим летом – это решение Луки Дончича: подпишет он новый контракт или нет. Потому что это определит действия не только «Лейкерс», но и всей лиги в целом.

Не хочу слишком разжигать, но «Лейкерс» крайне необходимо сохранить его хотя бы на пару лет, чтобы показать всем, что он полностью поддерживает их проект», – объяснил Уиндхорст. 

В августе Дончич имеет возможность подписать 4-летний контракт на 228 млн долларов.

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: New York Post
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