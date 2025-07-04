Брайан Уиндхорст: «Самое важное во всей НБА этим летом – это решение Луки Дончича»

Инсайдер ESPN объяснил, за чем надо следить этим летом.

«Я бы даже сказал, что самое важное во всей НБА этим летом – это решение Луки Дончича : подпишет он новый контракт или нет. Потому что это определит действия не только «Лейкерс », но и всей лиги в целом.

Не хочу слишком разжигать, но «Лейкерс» крайне необходимо сохранить его хотя бы на пару лет, чтобы показать всем, что он полностью поддерживает их проект», – объяснил Уиндхорст.

В августе Дончич имеет возможность подписать 4-летний контракт на 228 млн долларов.