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Юки Кавамура будет играть за «Чикаго» в Летней лиге

Японский защитник хочет получить еще один двусторонний контракт.

Юки Кавамура (24 года, 172 см) подписал с «Чикаго» соглашение на участие в Летней лиге, надеясь получить предложение о двустороннем контракте.

Прошлый сезон Кавамура провел в «Мемфисе» – 22 матча, 1,6 очка за 4,2 минуты в среднем.

За 31 игру в G-лиге японец записывал на свой счет 12,7 очка, 3,1 подбора и 8,5 передачи.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
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