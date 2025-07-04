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Мо Вагнер подпишет с «Орландо» однолетнее соглашение на 5 миллионов долларов

Мо Вагнер останется в «Мэджик».

28-летний центровой (211 см) – старший брат одного из лидеров команды Франца Вагнера – согласился на 1-летний контракт с зарплатой в районе 5 миллионов долларов.

Вагнер выбыл до конца прошедшего сезона в декабре из-за разрыва передней крестообразной связки.

До травмы «большой» набирал 12,9 очка, 4,9 подбора и 1,4 передачи за 18,8 минуты в среднем в 30 матчах, выходя со скамейки запасных. Игрок попадал 36% трехочковых бросков.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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