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Рокас Йокубайтис может в ближайшее время перейти из «Маккаби» в «Баварию»

Рокас Йокубайтис близок к смене команды.

24-летний литовский разыгрывающий набирал 12,6 очка, 3,2 подбора, 4,6 передачи и 1 перехват за 24,5 минуты в среднем в прошедшем розыгрыше Евролиги за «Маккаби Тель-Авив».

«Бавария» интересовалась защитником с весны, однако израильский клуб собирался сохранить игрока, предложив ему улучшенные условия по контракту.

По сообщению нескольких источников, стороны все-таки не смогут найти компромисс, и литовец переедет в Германию.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Роберта Хойзеля
возможные переходы
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Рокас Йокубайтис
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