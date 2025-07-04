Рокас Йокубайтис может в ближайшее время перейти из «Маккаби» в «Баварию»
Рокас Йокубайтис близок к смене команды.
24-летний литовский разыгрывающий набирал 12,6 очка, 3,2 подбора, 4,6 передачи и 1 перехват за 24,5 минуты в среднем в прошедшем розыгрыше Евролиги за «Маккаби Тель-Авив».
«Бавария» интересовалась защитником с весны, однако израильский клуб собирался сохранить игрока, предложив ему улучшенные условия по контракту.
По сообщению нескольких источников, стороны все-таки не смогут найти компромисс, и литовец переедет в Германию.
Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?3500 голосов
Нет
Да
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Роберта Хойзеля
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости