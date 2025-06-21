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Карсен Эдвардс близок к продлению контракта с «Баварией»

Карсен Эдвардс, скорее всего, останется в «Баварии».

Американский разыгрывающий (27 лет, 180 см) близок к продлению контракта с немецким клубом, сообщает Eurohoops. Интерес к игроку проявляли «Црвена Звезда» и «Париж».

Эдвардс стал самым результативным игроком Евролиги в прошедшем сезоне, набирая 20,4 очка в среднем за матч.

Ранее американский защитник играл в Евролиге за «Фенербахче», перебравшись в Германию летом 2024 года. 

Так кто все же будет чемпионом НБА?878 голосов
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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