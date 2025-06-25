Уэньин Гэбриэл покинет «Панатинаикос» и присоединится к «Баварии»

Уэньин Гэбриэл перейдет из «Пао» в «Баварию».

По данным BasketNews, центровой сборной Южного Судана (28 лет, 206 см) покинет греческий «Панатинаикос » и близок к подписанию контракта с немецкой «Баварией».

Ожидается, что Гэбриэл усилит переднюю линию «Баварии», поскольку клуб готовится к уходу основного бигмена Девина Букера в «Милан».

Гэбриэл начал прошедший сезон в «Маккаби Тель-Авив», после чего в декабре перешел в «Панатинаикос». В составе израильской и греческой команд он в среднем набирал 6,0 очка и делал 3,6 подбора за матч.