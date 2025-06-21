«Бавария» близка к соглашению с Уэньином Гэбриэлом

Уэньин Гэбриэл близок к подписанию контракта с «Баварией».

Центровой сборной Южного Судана (28 лет, 206 см) начал прошедший сезон в «Маккаби Тель-Авив», после чего в декабре перешел в «Панатинаикос». В составе израильской и греческой команд он в среднем набирал 6,0 очка и делал 3,6 подбора за матч.

Бывший центровой «Лейкерс», как ожидается, будет играть за Южный Судан в предстоящем чемпионате Африки.