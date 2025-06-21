«Бавария» близка к соглашению с Уэньином Гэбриэлом
Уэньин Гэбриэл близок к подписанию контракта с «Баварией».
Центровой сборной Южного Судана (28 лет, 206 см) начал прошедший сезон в «Маккаби Тель-Авив», после чего в декабре перешел в «Панатинаикос». В составе израильской и греческой команд он в среднем набирал 6,0 очка и делал 3,6 подбора за матч.
Бывший центровой «Лейкерс», как ожидается, будет играть за Южный Судан в предстоящем чемпионате Африки.
Так кто все же будет чемпионом НБА?878 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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